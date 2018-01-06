РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. В подмосковном Подольске в субботу и воскресенье пройдет городской чемпионат по игре в «Мафию» по классическим правилам, в турнире смогут поучаствовать все желающие.

Судить игроков будут лучшие судьи в мире «Мафии», а принять участие в турнире смогут все желающие. Победители получат ценные призы, примерное количество участников до 40 человек.

Чемпионат будет проходить на протяжении двух дней по адресу: улица Кирова, дом 39Б.

Мафия – командная игра, имитирующая реальную жизнь виртуального «города» и противостояние добра и зла. Игра помогает развивать проницательность, память, внимательность, лидерские качества, а также учит умению вести переговоры и работать в команде.