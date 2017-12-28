РИАМО - 28 дек. Заводы Подольска не должны нарушать экологические нормы, власти Подмосковья не допустят работы вредных производств, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы не допустим работы вредных производств. Если асфальтовые заводы работают, то это допустимо, но они ни в коем случае не должны быть зловонными и нарушать экологические нормы», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он отметил, что экология Подольска находится в зоне ответственности главы муниципалитета и регионального министерства экологии.

Ранее в Подольске приостановили работу одного из асфальтовых заводов, который делал выбросы без должной очистки.