РИАМО (КОРОЛЕВ) – 6 янв. В центральном Дворце культуры имени Калинина в Королеве в субботу пройдет выставка кошек, посетителей ждет концерт и распродажа сувениров.

Выставка «Рождественский кот» пройдет в фойе Дворца культуры, начнется она в 10:00.

Во время выставки кошек будет проходить конкурс рисунков, пройдет детская лотерея, а также для животных будет проводить бесплатную консультацию офтальмолог. Гости смогут посмотреть концерт и найти подарки на распродаже сувениров.

Это будет уже вторая крупная выставка кошек в Королеве. На предыдущей выставке, которая прошла в октябре, из 40 кошек свой дом нашли 20.