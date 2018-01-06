РИАМО (КОРОЛЕВ) – 6 янв. В центральном Дворце культуры имени Калинина в Королеве в субботу пройдет выставка кошек, посетителей ждет концерт и распродажа сувениров.
Выставка «Рождественский кот» пройдет в фойе Дворца культуры, начнется она в 10:00.
Во время выставки кошек будет проходить конкурс рисунков, пройдет детская лотерея, а также для животных будет проводить бесплатную консультацию офтальмолог. Гости смогут посмотреть концерт и найти подарки на распродаже сувениров.
Это будет уже вторая крупная выставка кошек в Королеве. На предыдущей выставке, которая прошла в октябре, из 40 кошек свой дом нашли 20.
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