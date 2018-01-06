РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 янв. В субботу в молодежном центре «Максимум» в Подольске бесплатно покажут советские детские фильмы «Морозко» и «Марья-искусница».

В новогодние праздники в молодежном центре «Максимум» в поселке Кузнечики будут проходить различные мероприятия. Так в субботу все желающие смогут принять участие в квесте «Подарок Деду Морозу», в ходе которого участникам предстоит разгадать загадки и найти спрятанные предметы для подарка доброму Деду Морозу. Помимо этого, в субботу в центре состоится «День детского кино», в ходе которого гости смогут посмотреть легендарные советские фильмы «Морозко» и «Марья-искусница».

Квест-игра начнется в 12:00, а показ кинофильмов в 11:00. Мероприятия будут бесплатными, а принять участие в них смогут все желающие.

Фильм «Морозко» вышел в прокат в 1964 году. В кинокартине рассказывается история о девушке, которая, несмотря на ненависть своей злой мачехи, смогла найти свою любовь и остаться доброй и честной. Фильм «Марья-искусница» вышел в прокат в 1959 году и рассказывает историю о солдате, который по пути в родные края после службы, решил помочь вызволить Марью–искусницу.