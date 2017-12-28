РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 дек. В Подольске представители власти, профсоюзов и промышленных предприятий города в четверг заключили соглашение о сотрудничестве, которое позволит создать условия для формирования эффективной экономики города, сообщил «РИАМО в Подольске» член союза промышленников и заместитель гендиректора ОАО «Русская кабельная компания» Максим Круглов.

В четверг в Подольске состоялась встреча представителей Подольского союза промышленников и предпринимателей, администрации городского округа и координационного совета профсоюзов горокруга. Подольский союз промышленников представляли президент Вячеслав Клименко и член правления, руководитель комитета по внедрению инновационных технологий Максим Круглов.

«Подольский союз промышленников и предпринимателей, администрация городского округа Подольск и координационный совет профсоюзов горокруга в четверг подписали трехстороннее территориальное соглашение на 2018 - 2020 годы. Соглашение предусматривает создание условий для формирования динамичной и эффективной экономики, позволяющей обеспечить устойчивое развитие Подольска и создать условия для повышения уровня и качества жизни населения», – сказал Круглов.

По его словам, такое соглашение заключили впервые. Оно поможет снять административные барьеры для промышленных предприятий, позволит эффективно взаимодействовать власти и предприятиям. В свою очередь компании, сфокусировавшись на основной деятельности, смогут увеличить доходы сотрудников промышленных предприятий.