РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. Жители Подольска в пятницу смогут принять участие в битве снежками у дома культуры «Металлург» в микрорайоне Львовский, сообщается на сайте ДК «Металлург».

«В микрорайоне Львовский у дома культуры «Металлург» 5 января будет проходить праздничное мероприятие «Снежные баталии», посвященные новогодним праздникам. В рамках мероприятия все желающие смогут принять участие в боях снежками, в веселых стартах, а также в различных играх и конкурсах. Начнется программа в 12:00», – говорится в сообщении.

Также в программе будут лыжные гонки, скоростной спуск на ледянках, построение снежных фигур и крепостей. Принять участие в мероприятии смогут все желающие бесплатно.