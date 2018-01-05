РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 янв. Хоккейный клуб «Витязь» из Подольска в пятницу проведет встречу с хоккейным клубом ЦСКА из Москвы на домашнем льду, сообщается на сайте ХК «Витязь».

По данным календаря матчей, опубликованного на сайте, подольский хоккейный клуб «Витязь» в пятницу сыграет с хоккейным клубом ЦСКА из Москвы на домашнем льду. Игра будет проходить в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Ледовом дворце «Витязь» Подольска и начнется в 17:00.

На данный момент в турнирной таблице чемпионата в конференции «Запад» ХК «Витязь» находится на 11 строчке с 54 очками. ХК ЦСКА в той же конференции находится на второй строчке, у него более 100 очков.