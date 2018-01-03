РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. Регистрационно-экзаменационный отдел ОГИБДД УМВД России по Подольску начнет работать со среды, но только по записи через интернет-порталы, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В предстоящие праздничные дни регистрационно-экзаменационный отдел (РЭО) ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск будет работать в следующем режиме: 3 января прием будет только по предварительной записи через интернет-порталы с 9:00 до 18:00, а 4 и 5 января – с 9:00 до 18:00. С 9 января 2018 года РЭО будет работать в обычном режиме», – говорится в сообщении.

В РЭО ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск можно записаться через портал госуслуг: https://www.gosuslugi.ru, на официальных сайтах МВД РФ – https://мвд.рф, УГИБДД Московской области –http://www.gibdd.ru/r/50.