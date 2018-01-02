РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 янв. Любители зимнего плавания в Подольске во вторник будут отмечать новогодние праздники прямо в проруби в микрорайоне Южный, в частности они планируют устроить чаепитие на льдине.

Члены клуба семейного закаливания и оздоровления «Умка» в Подольске отметят новогодние праздники в проруби во вторник. Планируется устроить чаепитие на льдине, а также провести заплывы. Всего в мероприятии будут принимать участие около 15 человек, а также возможно приедут гости из других городов Московской области. На праздник приглашаются все желающие.

Мероприятие начнется в 12:00 и будет проходить на протяжении нескольких часов на пруду в микрорайоне Южный на улице Молодежная, дом №2, возле здания клуба зимнего закаливания «Умка».