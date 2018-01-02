РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. Касса во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске во вторник и среду будет работать по сокращенному графику – с 10:00 до 19:00, сообщается на сайте учреждения.

«Режим работы кассы во Дворце культуры «Октябрь» на новогодние праздники: 2 и 3 января касса будет работать с 10:00 до 19:00, а 1 января работа осуществляться не будет», – говорится в сообщении.

График работы ДК «Октябрь» можно уточнить по телефону: 8(496)754-74-01, после 3 января касса заработает в обычном режиме.

Дворец культуры «Октябрь» открылся в Подольске в 1975 году, а в 1998 году Дворец культуры стал муниципальным учреждением культуры. Сегодня – это самый современный, технически оснащенный Дворец культуры в округе, в котором проходят не только городские, но и областные, всероссийские и международные мероприятия.