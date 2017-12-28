РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 дек. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска могут потратить около 1,5 миллионов рублей на ремонт автодорог на улице Льва Толстого и Рябиновом проезде в мае 2018 года, сообщается на сайте госзакупок.

По данным технического задания, опубликованного на сайте, муниципальное учреждение «Центр торгов» опубликовало заявку на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в микрорайоне Климовск в 2018 году. Начальная (максимальная) цена контракта – 1 489 314, 81 рубль. Средства планируется выделить из бюджета городского округа Подольск. Подрядчик определится по итогам аукциона в электронной форме 26 января 2018 года.

Подрядчику необходимо будет отремонтировать автодороги на улице Льва Толстого и Рябиновом проезде в микрорайоне Климовск в период с 14 по 28 мая 2018 года. Согласно контракту, он должен будет положить несколько слоев асфальтобетонного покрытия, установить барьерное ограждение, бортовой камень и многое другое.