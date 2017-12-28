РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 28 дек. В четверг вечером на Новорязанском шоссе в подмосковных Котельниках образовался затор протяженностью четыре километра, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, движение по Новорязанскому шоссе в сторону области сильно затруднено. Длина затора – четыре километра. Он продолжает расти.

В целом движение в Котельниках свободное, заторов не наблюдается.

Глухая пробка образовалась сразу на двух улицах в Люберцах – Октябрьском проспекте и Смирновской. Длина затора на Октябрьском проспекте составляет два километра. Также есть заторы на улицах 8 Марта, Космонавтов и Строителей.

В Дзержинском движение затруднено на улицах Стройгородок, Академика Жукова, Школьной, Поклонной, Лесной, Спортивной и Лермонтова. Пробки здесь составляют пять баллов.