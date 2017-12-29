РИАМО - 29 дек. Станцией Московского центрального кольца «Площадь Гагарина» с начала года воспользовалось наибольшее количество пассажиров, более 10,5 миллионов человек, сообщил РИАМО заммэра города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«Площадь Гагарина» стала самой популярной станцией МЦК у пассажиров в 2017 году. С начала года ей воспользовались более 10,5 миллионов человек. Связано это с тем, что здесь находится самый короткий и удобный переход на станцию метро», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что далее по популярности у пассажиров следует станция «Ботанический сад», по ней с начала года перевезли 6,7 миллиона пассажиров, и «Балтийская» - там перевезли 5 миллионов пассажиров.

Ликсутов отметил, что ежесуточный пассажиропоток МЦК с момента запуска вырос почти в два раза.

«На сегодня он (пассажиропоток - ред.) превышает 420 тысяч, при этом год назад в день совершалось около 200-250 тысяч поездок. На сегодняшний день поездами МЦК перевезено более 136 миллионов пассажиров с момента запуска», - подчеркнул Ликсутов.

Запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года. Сегодня на МЦК доступны 14 пересадок на станции метро и шесть пересадок на пригородные электропоезда. Благодаря запуску МЦК поездки по столице стали быстрее в среднем на 20 минут.