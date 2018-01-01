РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 янв. В Королеве с 1 января изменится размер платы за земельные участки, в зависимости от расположения участков коэффициент будет варьироваться от 1,4 до 3,2.

Решение об изменении коэффициента было принято на заседании городского совета депутатов в ноябре 2017 года.

Для того, чтобы рассчитать коэффициент местности, городскую территорию поделили на 5 микрорайонов и в зависимости от расположения этот коэффициент варьируется от 1,4 до 3,2. По сравнению с 2017 годом коэффициент снижен в три раза.

В прошлом году совет депутатов утвердил коэффициент, который был повышен в 6 раз по сравнению с 2016 годом. Но вскоре депутаты признали расчеты неверными, их пересмотрели. По сравнению с 2016 годом коэффициент будет повышен в два раза. Мнения депутатов разделились. Так, члены фракции КПРФ предложили не торопиться утверждать новые тарифы, а создать рабочую группу и оценить все последствия повышения тарифов. Тем не менее, большинством голосов новые коэффициенты были утверждены.

В Королеве зарегистрировано 1 079 арендаторов, 457 из которых используют участки для коммерческой деятельности и коэффициенты будут применены к ним. Для дачников и частных лиц коэффициент останется на уровне 1.