РИАМО – 28 дек. За неделю международные резервы России выросли на 0,4% и составили 432 миллиарда долларов США, сообщает в четверг Газета.ru.

«Объем международных резервов за неделю вырос на 1,7 миллиарда долларов США или на 0,4% в результате положительной переоценки и операций по счетам Минфина России и на 22 декабря составил 432 миллиарда долларов США», — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.