РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 дек. В подмосковных Люберцах в четверг автоинспекторы рассказали молодым родителям о безопасности на дорогах и соблюдении ПДД, в частности они объяснили, как правильно выбирать детское автокресло, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции продолжают массовую пропаганду безопасности дорожного движения среди родителей. Так, очередное посещение одной из детских поликлиник состоялось в Люберцах в четверг. В ходе встречи молодым мамам сотрудники Госавтоинспекции рассказали о необходимости соблюдения норм дорожной безопасности», – говорится в сообщении.

Отдельной темой для обсуждения стало правильное использование детских удерживающих устройств и необходимость их применения в целом. Автоинспекторы рассказали участникам беседы о том, как правильно выбрать детское кресло, о наиболее часто встречающихся ошибках при установке таких устройств, а также о трагических последствиях в случае пренебрежения правилами перевозки детей в транспортных средствах.

Многие мамочки достаточно часто посещают медицинские учреждения со своими малышами, особенно в первые месяцы жизни ребенка, и сотрудники Госавтоинспекции объяснили им, что первые поездки новорожденных как на короткие, так и на отдаленные расстояния должны быть безопасными.

Также инспекторы затронули и актуальную на сегодня тему использования светоотражающих элементов на одежде родителей, детей, колясках, санках, снегокатах малышей. И рассказали о пользе светоотражателей в повседневной жизни, особенно в зимний период и период межсезонья.