РИАМО - 28 дек. Пиротехнику в столице можно купить в 158 магазинах, проверенных сотрудниками ГУ МЧС РФ по столице, сообщил журналистам в четверг руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

«В Москве работают 158 магазинов по продаже пиротехнической техники, это специализированные отделы и секции, которые продают фейерверки. Магазины полностью подготовлены, проверены сотрудниками МЧС и готовы реализовывать эту продукцию вплоть до Нового Года, равно как и после», — сказал Немерюк.

Заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Москве Сергей Лысиков также рассказал, на что необходимо обращать внимание при покупке пиротехнической техники.

«Пиротехническую технику необходимо покупать исключительно в специализированных магазинах. Обязательно нужно проверить наличие на пиротехнической технике инструкции на русском языке, если инструкция написана на другом языке, значит данное изделие в России не сертифицировано. Также необходимо проверить упаковку на наличие видимых повреждений. Обязательно нужно проверить срок годности пиротехнического изделия», - отметил Лысиков.

Ранее Лысиков сообщил, что на территории столицы определили 76 площадок для запуска пиротехнических изделий. Список этих точек размещен на сайте ГУ МЧС России по городу Москве, на сайтах префектур и управлений районов.