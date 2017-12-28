РИАМО - 28 дек. Судебные приставы Подмосковья за 11 месяцев 2017 года взыскали по исполнительным производствам 29,5 миллиардов рублей, в том числе в бюджеты различных уровней 12 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

«Находилось на исполнении 5 миллионов исполнительных производств, окончено 2,9 миллиона исполнительных производств. Взысканная сумма за 11 месяцев 2017 года составила 29,5 миллиарда рублей, в том числе в консолидированный бюджет 9,3 миллиарда рублей, в бюджет Московской области - 2,7 миллиарда рублей», - отмечается в сообщении.

При этом взысканы штрафы ГИБДД на сумму 1,1 миллиарда рублей, налоги на 5,4 миллиарда рублей, долги по ЖКУ на 1,2 миллиарда рублей, задолженность по алиментам в размере 838,7 миллиона рублей, кредитная задолженность на 5 миллиардов рублей.

При этом за указанный период ограничены в выезде за пределы Российской Федерации 145,7 тысячи должников против 89 тысяч годом ранее. За счет применения этой меры взыскано 903 миллиона рублей (894 миллиона рублей за 11 месяцев 2016 года.

Ограничения в праве управления транспортным средством по итогам января-ноября 2017 года ввели в отношении 11,5 тысяч должников, тогда как в 2016 году эту меру применили к 7,5 тысячам. За счет применения указанной меры приставы взыскали 71,4 миллиона рублей против 22 миллионов рублей в 2016 году.

Кроме того, возбуждено 1062 уголовных дела, 978 из них - по алиментам, 61 - по составам против правосудия и 23 - за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

За 11 месяцев 2017 года принудительно выдворены за пределы Российской Федерации 3342 человека, выявлено 2565 административных правонарушений. В рамках содействия органам внутренних дел задержаны 284 лица, находящихся в федеральном розыске, из которых 32 - за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.