РИАМО – 28 дек. Сериал «Игра престолов» в шестой раз стал лидером по количеству скачиваний с пиратских сайтов в уходящем году, сообщает в четверг Газета.ru.

«Назван сериал, чаще всего скачиваемый с пиратских сайтов в 2017 году. В шестой раз подряд им стала «Игра престолов». Второе место занимают «Ходячие мертвецы». На этой же позиции они были и в 2016-м», - говорится в сообщении.

Далее следуют «Флэш» и «Теория большого взрыва». Следующие три места достались новичкам списка — сериалам «Рик и Морти», «Побег» и «Шерлок».

Восьмую позицию занимают «Викинги», девятую — «Форс-мажоры». «Стрела» оказалась на 10-м месте.

«Игра престолов» — американский сериал, основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина. Снимается под руководством Дэвида Бениоффа и Дэниела Уайсса для кабельного телеканала HBO. Первая серия вышла в свет 17 апреля 2011 года.