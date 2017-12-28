РИАМО - 28 дек. Три улицы в Москве, которые появились в результате реконструкции центрального стадиона «Динамо» и прилегающей к нему территории, назовут в честь артиста Юрия Никулина, футболиста Игоря Численко и тренера Михаила Якушина, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Названия улиц определили во время конкурса, в котором приняли участие более 400 человек. Они предложили свыше 600 вариантов», - говорится в сообщении.

Экспертный совет конкурса составил список из 27 возможных названий, а затем городская межведомственная комиссия выбрала девять из них — по три для каждой улицы. Окончательное решение приняли путем голосования в социальных сетях.

Юрий Никулин всю жизнь болел за «Динамо», а Михаил Якушин не раз приводил команду к победам как в качестве тренера, так и в качестве игрока. Игорь Численко играл в сборной в 1966 году, когда на чемпионате мира в Англии советские футболисты получили медали мирового первенства.