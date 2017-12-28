РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 дек. Троллейбусы в подмосковном Подольске в новогоднюю ночь будут ходить по специальному расписанию до 9:50 1 января, сообщается на сайте МУП «Подольский троллейбус».

На маршрутах №1 и №2, которые следуют от станции «Подольск» до Юбилейной площади, в новогоднюю ночь будут работать по одному троллейбусу, на маршруте №3, который следует от станции «Подольск» через улицу Северная до Юбилейной площади, будут курсировать два троллейбуса, а на маршруте №4, от остановки «Стройиндустрия» до остановки «Улица Машиностроителей», будет ходить один троллейбус.

«В связи с празднованием Нового года вводятся изменения в действующее расписание движения троллейбусов. 31 декабря 2017 года до 23:30 движение троллейбусов будет осуществляться с обычным интервалом по расписанию буднего дня. В ночь с 31 декабря на 1 января троллейбусы будут ходить с 23:30 до 9:50 по специальному расписанию», – говорится в сообщении.

Так, интервал движения троллейбусов в новогоднюю ночь с 23:30 до 5:03 утра на маршрутах №1 и №2 составит 54 минуты, на маршруте №3 троллейбусы будут ходить каждые 38 минут, а на маршруте №4 – через каждые 30 минут. В период с 5:03 и до 9:50 интервалы движения троллейбусов будут увеличены, а с 10:00 они будут ходить по обычному расписанию выходного дня.