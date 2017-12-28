РИАМО - 28 дек. Загруженность дорог в Москве вечером в четверг составляет восемь баллов из десяти возможных, сильнее всего загружены МКАД и Садовое кольцо, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

В данный момент с трудом движется транспорт на МКАД, Третьем транспортном кольце и Садовом кольце. Также осложнено движение в центре города. Загружены Кутузовский проспект, улица Серафимовича с Большим Каменным мостом, Яузский и Покровский бульвары, Мясницкая и Неглинная улицы.

Движение затруднено также на Пречистенской набережной, пробка в сторону центра составляет около 2 километров, на Кремлевской, Москворецкой и Котельнической набережных также наблюдаются пробки.

Длина самой большой пробки на внешней стороне МКАД составляет порядка 7 километров, на внутренней – 8,3 километра.

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности на 28 декабря из-за образования тумана.