РИАМО - 28 дек. В преддверии новогодних праздников жителей столицы призвали соблюдать меры предосторожности при самостоятельном запуске фейерверков, сообщил журналистам в четверг заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Москве Сергей Лысиков.

Он рассказал, что всего на территории столицы определено 76 площадок для запуска пиротехнических изделий. Список этих точек размещен на сайте ГУ МЧС России по городу Москве, на сайтах префектур и управлений районов.

«Перед применением на данных площадках пиротехники необходимо ознакомится с инструкцией по ее применению, в которой указан, в зависимости от класса пиротехнического изделия, радиус безопасной зоны, а также — что необходимо непосредственно предпринимать», - сказал Лысиков.

Он отметил, что площадки будут оборудованы специальными информационными щитами, где будут прописаны основные требования при запуске пиротехники, в этих точках организуют дежурства ответственных лиц, которые будут иметь при себе, в том числе, первичные средства пожаротушения.

Лысиков подчеркнул, что нельзя позволять детям самостоятельно применять какие-либо пиротехнические изделия. Также нежелательно допускать к применению пиротехнических изделий лиц в состоянии алкогольного опьянения.

Городские фейерверки же в новогоднюю ночь запустят с 36 площадок. Это те точки, где горожане смогут посмотреть профессиональное шоу, но там нельзя применять пиротехнику самим. Первые светящиеся фигуры, разноцветные букеты и пальмы появятся в небе над столицей в парке Победы на Поклонной горе и на Москворецкой улице ровно в полночь 1 января, салюты на остальных площадках прогремят в час ночи. Праздничное шоу подготовил столичный департамент культуры. В воздух выпустят сотни тысяч огненных залпов. Посмотреть шоу можно будет во всех 12 столичных округах.