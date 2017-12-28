РИАМО - 28 дек. В 2017 году около 60 тысяч детей отдохнули с «Мосгортуром» в загородных лагерях Подмосковья, юга и средней полосы России, говорится в сообщении пресс-службы ГАУК «Мосгортур».

«В 2017 году «Мосгортур» организовал загородный отдых для 60 тысяч детей: московские дети 13 льготных категорий, талантливые дети и коммерческие туристы. Дети отдыхали в 34 загородных лагерях и базах отдыха Черноморского и Азовского побережий, Ставропольском крае, средней полосы России и Подмосковье», - говорится в сообщении.

В августе этого года «Мосгортуру» было поручено заниматься туристической привлекательностью и продвижением музеев, подведомственных департаменту культуры города Москвы. В рамках музейной деятельности учреждение организовало мероприятия для детей. В частности, с 1 сентября школьники и учащиеся колледжей могут бесплатно посещать 90 московских культурных площадок по проекту мэра «Музеи – детям». За четыре месяца в рамках проекта музеи посетили более 200 тысяч школьников.

Кроме того, в 2017 году «Мосгортур» организовал экскурсии в рамках проекта «Москва экскурсионная». На День города на 80 культурных площадках были организованы более 200 бесплатных экскурсий, которые посетили свыше 6 тысяч человек.

В 2017 году Центральную школу московских вожатых на базе «Мосгортура» окончили 4 тысячи человек. Для 600 вожатых год начался с зимних смен. Они помогли организовать каникулы для 5 тысяч столичных школьников в 21 лагере в Московской, Тверской, Смоленской, Ивановской, Орловской областях, Удмуртии, Крыму и Краснодарском крае. В период летней оздоровительной кампании в лагерях и на базах отдыха отработали 2264 вожатых. Также в этом году прошли первые смены для воспитанников детских домов. Специально для работы с детьми-сиротами были подготовлены 355 вожатых.

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Мосгортур» — крупнейший в России организатор детского отдыха полного цикла и работодатель для вожатых.