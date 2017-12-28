РИАМО - 28 дек. Все 269 единиц коммунальной техники, закупленной в 2017 году по губернаторской программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», переданы в муниципальные образования Подмосковья в полном объеме, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«Муниципальным органам власти поручено оперативно ставить получаемую по губернаторской программе коммунальную технику на баланс и направлять на уборку улиц, чтобы она как можно быстрее начинала работать на благо жителей. Также вся техника должна оснащаться датчиками ГЛОНАСС, чтобы можно было повышать эффективность ее эксплуатации, предотвращать простой или нецелевое использование», – подчеркнул Пестов.

Всего с 2014 года за счет областного бюджета закуплено и передано в муниципальные образования в общей сложности более тысячи единиц новой коммунальной техники – поливомоечных и вакуумно-подметальных машин, снегопогрузчиков, тракторов и других машин. Благодаря этому имеющийся в распоряжении парк коммунальной техники был значительно дополнен и модернизирован.