РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 дек. Новую поликлинику откроют в микрорайоне Дзержинского подмосковной Балашихи в первом квартале 2018 года, поликлиника рассчитана на 240 посещений в смену для взрослых и на 200 – для детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В первом квартале 2018 года в микрорайоне Дзержинского Балашихи планируется открыть поликлинику для взрослых и детей. Поликлинический комплекс уже принят от Росгвардии. Введение его в эксплуатацию позволит расширить перечень медицинских услуг для жителей, а также улучшит качество оказания медицинской помощи», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

По его словам, поликлиника рассчитана на 240 посещений в смену для взрослых и на 200 посещений в смену для детей. В новое медучреждение переведут поликлинику №5, которая располагается на первом этаже жилого здания, и поликлиническое отделение на улице 7-ая линия микрорайона Никольско-Архангельское. Кроме того, в новой поликлинике запланировано разместить центральную клинико-диагностическую лабораторию и отделение спортивной медицины центральной районной больницы.

В 2017 году в Балашихе завершили строительство медицинского центра на 655 посещений в смену в микрорайоне Авиаторов со станцией скорой помощи на два автомобиля. Сейчас учреждение оснащают медицинским оборудованием. В ближайшее время планируют достроить новую поликлинику в микрорайоне Гагарина. Она сможет принимать порядка 600 человек в смену.