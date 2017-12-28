РИАМО - 28 дек. Больница площадью более 5,5 тысяч квадратных метров в Ленинском районе Подмосковья получила заключение о соответствии требованиям технических регламентов, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано зданию МУЗ «Молоковская участковая больница» по адресу: Ленинский район, село Молоково, улица Школьная», - сказал руководитель Главгосстройнадзора региона Руслан Тагиев.

По его словам, площадь трехэтажной участковой больницы для взрослых и детей составила 5,55 тысячи квадратных метров. Новое медицинское учреждение рассчитано на 100 посещений в смену, предназначено для оказания профилактической, диагностической, консультативной и лечебной помощи населению.

В проекте учтены все необходимые условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения. На прилегающей территории выполнено благоустройство: обустроено парковочное пространство, места для отдыха с установкой малых архитектурных форм.

«После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту будет выдан ЗОС», - заключил Тагиев.