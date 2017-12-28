РИАМО - 28 дек. Повара лучших столичных ресторанов 31 декабря, 1 и 2 января приготовят особенные блюда для всех гостей фестиваля «Путешествие в Рождество» на площадках на Тверской улице, которая в эти дни будет пешеходной, для гостей готовят специальные новогодние угощения, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«При создании рецептов для гастрономического проекта «Сказочно и вкусно» повара вдохновлялись всеми любимыми рождественскими историями и сказками. Гостей удивят ухой из трех видов рыб, пловом с бараниной, датскими смерребредами, паштетом с луковым мармеладом и другими яствами», - говорится в сообщении.

Для площадки «Обыкновенное чудо» (Тверская улица, 27-31) ресторан «Чайковский» приготовит гуляш в хлебе. На площадке «Щелкунчик» (Тверская улица, 21-25) можно будет попробовать паштет из куриной печени с луковым мармеладом. К блюду «Чайхоны №1» братьев Васильчук полагаются несколько тостов. Уху из рыбы трех видов рыб сварят на площадке «Садко» (Тверская улица, 19 — Тверской бульвар). В котел поваров ресторана «Волна» пойдут стерлядь, лосось и судак. А на закуску можно взять жареной хамсы.

Кроме того, пекари ресторанов «Куршевель» и «Чайковский» приготовят большие пироги из семги и судака, которые можно будет попробовать на площадке «Каменный цветок» (Тверская улица, 15-17). На площадке «Сказы Бажова» (Тверская, 15) приготовят пельмени с бараниной по рецепту ресторана «Пролив». В составе сытного угощения есть кинза, сладкая паприка, перец халапеньо, кайенский перец, зира и чеснок.

На площадке «Снежная королева» (Тверская, 9-13) соберут смерребреды с ветчиной. Эти сэндвичи придумали в Дании. В исполнении Coffee Bean смерребред будет с латуком, помидором и сельдереем. На площадке «Снегурочка» (Тверская, 5/6-9) испекут сдобные пирожки со смородиной от ресторанного холдинга «Росинтер».

Повара сети «Жан-Жак» приготовят колдуны с соусом бешамель и грибами на площадке «Руслан и Людмила» (Тверская улица, 1-3). Специальным блюдом на площадке «Сказка о царе Салтане» (Охотный ряд) предсказуемо стали орешки изумрудные со сгущенкой от белочки. Их приготовит сеть «Шоколадница».

Казан с пловом под названием «Чайханский» будет стоять на площадке «Золотой Петушок» (Театральный проезд). Восточное блюдо с бараниной будут готовить профессионалы из ресторана «Чайхона №1» Тимура Ланского на Большой Полянке.

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Часы работы площадок на Тверской улице: 31 декабря – с 12:00 до 03:00; 1 января – с 12:00 до 22:00; 2 января – с 11:00 до 22:00.