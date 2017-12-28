РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 дек. В подмосковной Балашихе в 2018 году приступят к строительству восьми новых школ, пять из них будут возводить за счет средств муниципального и областного бюджетов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В 2018 году мы начнем строительство сразу восьми школ. Пять из них будут возводиться за счет средств муниципального и областного бюджетов. Это две большие школы на 1 100 мест в микрорайонах Первомайский и Ольгино. По просьбе жителей начнем строительство еще одного корпуса школы на 275 мест в микрорайоне Леоновский парк, там будут размещены начальные классы. Начнем строительство двух пристроек к школам на улицах Юннатов и Летной на 600 и 400 мест соответственно», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

По его словам, три школы планируют построить за счет средств инвесторов. Они будут располагаться в микрорайонах Центральный, Новоград Павлино и Изумрудный. Также Юров отметил, что в 2018 году в эксплуатацию будут введены три школы.

«В 2018 году мы планируем завершить строительство трех образовательных объектов. Это пристройка к школе на 300 мест на улице Кудаковского, школа на 792 места в микрорайоне Центр-2 и школа на 550 мест в микрорайоне 1 мая», – добавил Юров.

Он пояснил, что власти планируют полностью ликвидировать вторую смену в школах Балашихи в 2019 году.

В 2018 году администрация Балашихи планирует сдать в эксплуатацию также три детских сада: на 160 мест в микрорайоне 22А, на 150 мест в микрорайоне Новоград Павлино и на 220 мест на улице Первомайской. Помимо этого, в 2018 году в городе приступят к строительству еще двух детсадов: на 110 мест в микрорайоне Авиаторов и на 80 мест в микрорайоне Саввино.