РИАМО - 28 дек. Сыр из Европы, запрещенный к ввозу в Россию обнаружили на территории Усачевского рынка в Москве, продукцию уничтожили, залив жидкостью «Белизна», говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Как уточняется в материале, на улице Усачева, 26, на рынке была выявлена запрещенная к ввозу в РФ молочная продукция – сыр – общим весом 9,13 килограмма из Италии, Нидерландов, Германии, Франции, Чехии и Испании.

«Данная продукция была изъята из оборота и уничтожена на прилегающей территории Усачевского рынка механическим измельчением и заливкой жидкостью хлорсодержащей «Белизна», - говорится в сообщении.

США и ряд других стран ввели санкции в отношении России в 2014 году. В том же году президент РФ Владимир Путин издал указ о запрете на год ввоза некоторых видов продукции на основании закона о специальных экономических мерах, который позволяет реагировать на недружественные действия иностранных государств.

В июне 2015 года новым указом действие отдельных специальных экономических мер было продлено. В 2016 году Путин подписал указ о продлении действия продуктового эмбарго в отношении ряда стран Запада по 31 декабря 2017 года.