РИАМО - 28 дек. С 1 января 2018 года в подмосковных автобусах стоимость проезда при покупке билета у водителя повышается с нынешних 46 рублей до 48 рублей, говорится в сообщении пресс-службы «Мострансавто».

В соответствии с постановлением правительства Московской области от 17 октября 2017 года №852/38, с 1 января 2018 года произойдет изменение тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

«В связи с этим максимальная стоимость одной поездки на внутригородских маршрутах ГУП МО «Мострансавто» с регулируемым тарифом по ЕТК «Стрелка» составит 32 рубля 92 копейки. Стоимость одной поездки по городу за наличный расчет – 48 рублей», - говорится в сообщении.

При оплате проезда единой транспортной картой для учащихся Подмосковья в городском сообщении стоимость первых 35 поездок составит 16 рублей 46 копеек. Начиная с 36-й поездки пассажир будет платить 33 копейки.

Стоимость проезда на маршрутах с регулируемым тарифом по льготной карте «Стрелка», предназначенной отдельной категории пенсионеров (военные пенсионеры и пенсионеры МВД), составит 50% от базового тарифа по карте «Стрелка».

Стоимость поездки по карте «Стрелка» с максимальной скидкой (с 51-й поездки и далее) составит 21 рубль 40 копеек.

Ранее пресс-служба комитета по ценам и тарифам Московской области сообщала, что увеличение тарифов на проезд в общественном транспорте Подмосковья в 2018 году не превысит 4%, что является наименьшим показателем роста за последние четыре года.