РИАМО (ЛОБНЯ) – 28 дек. С 1 января 2018 года в подмосковной Лобне сменится организация, отвечающая за передачу электроэнергии и технологическое присоединение энергопринимающих устройств, говорится в сообщении пресс-службы АО «Лобненская электросеть».

«С 1 января 2018 года АО «Лобненская электросеть» прекращает деятельность в качестве территориальной сетевой организации. С указанной даты деятельность по передаче электроэнергии и технологическому присоединению энергопринимающих устройств на территории городского округа Лобня будет осуществлять акционерное общество «МСК Энергосеть»», – говорится в сообщении.

По данным Лобненского информагентства, телефон диспетчерской службы останется прежним, клиентский офис АО «МСК Энергосеть» будет располагаться в здании АО «Лобненская электросеть».