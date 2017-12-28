РИАМО - 28 дек. Полицейские задержали в новой Москве 20-летнего приезжего, который проник в квартиру и похитил оттуда украшения, монеты и часы на общую сумму около 4 миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В отдел полиции поступило сообщение от жительницы поселения Сосенское о краже. Из ее квартиры пропали ювелирные изделия, коллекционные монеты, несколько часов и другое имущество. Материальный ущерб составил около 4 миллионов рублей.

«В ходе патрулирования территории сотрудники полиции задержали подозреваемого – 20-летнего приезжего. В ходе личного досмотра задержанного были обнаружено и изъято похищенное, а также различные инструменты. В квартиру он проник, взломав входную дверь», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.