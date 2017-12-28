РИАМО - 28 дек. Реконструкция подстанции «Алмазово» увеличит надежность и качество электроснабжения подмосковной Балашихи, часть работ уже завершили, а полностью реконструкцию планируют закончить к концу 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Реконструкция подстанции 110 кВ «Алмазово» в Балашихе ведется в рамках инвестиционной программы ПАО «МОЭСК». На первом этапе реконструкции энергетики включили в работу новый трансформатор Т-1, две ячейки 110 кВ и линейную ячейку, смонтировали новый реактор 10 кВ Т-1. Все применяемое оборудование отвечает современным требованиям.

«На нынешнем этапе реконструкции специалисты заменили трансформатор Т-2 мощностью 25,5 МВА на новый мощностью 63 МВА и установили пять новых элегазовых включателей напряжением 110 кВ. Все применяемое оборудование отвечает современным требованиям. Энергетики планируют завершить весь комплекс работ по реконструкции подстанции до конца 2018 года», - говорится в сообщении.

На следующем этапе предстоит выполнить работу по модернизации существующего распределительного устройства 10 кВ и вводу в эксплуатацию нового здания закрытого распредустройства 10 кВ с размещением четырех новых секций.

Подстанция, построенная более 30 лет назад, обеспечивает электроэнергией значительную часть жителей Балашихи и ряд социально значимых объектов: предприятие «Мосводоканал», котельные, школы, детские сады, лечебные учреждения и другие. В условиях непрерывного развития бизнеса и активной жилой застройки питающий центр работал с перегрузками, поэтому его реконструкция стала необходимостью. Проектом реконструкции предусмотрено увеличение мощности подстанции с 51 до 126 МВА.

«Увеличение мощности подстанции «Алмазово» в 2,5 раза после реконструкции позволит не только удовлетворить возрастающий спрос потребителей на электроэнергию, но и повысить надежность и качество электроснабжения», - отметил министр энергетики Московской области Леонид Неганов.