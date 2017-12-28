РИАМО - 28 дек. Тематические новогодние трамваи с вагонами-прицепами выехали на маршруты Москвы в четверг, передает корреспондент РИАМО.

«Сегодня мы собрались для того, чтобы дать старт новому витку традиций, которые «Мосгортранс» ведет с 2015 года, а именно выпустить два тематических праздничных вагона. Данные вагоны украшены светящимися гирляндами, которые в сумме состоят более чем из 10 тысяч светодиодных лампочек. Впервые в проекте принимает участие вагон-прицеп, на который вмонтированы сани Деда Мороза, а также олени в упряжке», - сказал руководитель производственно-технологической службы ГУП «Мосгортранс» Сергей Матвеев.

Он добавил, что тематические трамваи поедут по маршруту А (метро «Октябрьская» - метро «Чистые пруды»), маршруту №26 (метро «Университет» - метро «Октябрьская») и маршруту №6 (Братцево - метро «Сокол»).

По словам Матвеева, трамваи будут курсировать ежедневно с четверга и по 9 января 2018 года с 16:00 до 22:00.

«Мы ожидаем, что данными вагонами воспользуется более 17 тысяч пассажиров в период этих новогодних праздников. Соответственно, сегодня с нами в презентации принимают участие два главных новогодних героя - это Дед Мороз и Снегурочка, которые вручают нашим пассажирам праздничные сувениры», - добавил Матвеев.

Дед Мороз и Снегурочка преподнесут особенные подарки детям - книги, в которых рассказана сказка о том, как обычный трамвайный вагон стал новогодним.

Матвеев подчеркнул, что праздничный транспорт будет работать в новогоднюю ночь.

Тематические новогодние трамваи выходят на маршруты столицы в праздники уже третий год подряд.