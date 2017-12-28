РИАМО - 28 дек. Подмосковный Наро-Фоминск озеленят в рамках акции, каждый житель сможет оформить заявку на высадку дерева, клумбы или газона в том месте, где посчитает необходимым, говорится в сообщении пресс-службы компании «РТ-Инвест».

«Эта акция реализует принцип городского партнерства, позволяющий объединить предпринимательское сообщество и граждан для решения общей для всех цели: повышения качественного уровня благоустройства и озеленения отдельно взятого муниципального образования или региона в целом», — сказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Акция «Зеленый Наро-Фоминск» стартовала в четверг и продлится до 15 апреля. В ее рамках каждый житель городского округа сможет оформить заявку на высадку дерева, клумбы, газона или другого зеленого насаждения в том месте, где посчитает необходимым. Сделать это можно на сайте www.greennf.ru.

Итоги акции подведут 15 апреля и тогда же сформируют карту будущих зеленых насаждений. С мая начнутся первые субботники, на которых жители смогут принять участие в озеленении своего округа.