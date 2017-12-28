РИАМО – 28 дек. Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение главы авиакомпании «Аэрофлот» Виталия Савелова, который выразил готовность перевозить футбольных болельщиков сборной России на чемпионате мира по футболу в 2018 году за 5 рублей, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

В ходе встречи российский лидер поинтересовался у главы компании, перевезет ли «Аэрофлот» футбольных фанатов сборной России безвозмездно. После чего Путин сам выразил уверенность в том, что компания перевезет их за один рубль.

«Перевезем не бесплатно. За пять рублей. Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на «пятерку», — сказал Савелов.

Президент РФ одобрил идею руководителя «Аэрофлота».

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Самара и еще несколько городов. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках».