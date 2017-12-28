РИАМО - 28 дек. Проект Московских центральных диаметров, который запущен в разработку в текущем году, станет совершенно новой транспортной системой города, это приоритетный проект властей Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Это не интеграция, которую мы осуществляем, например, со станциями метро и МЦК, а совершенно новая транспортная сеть. В результате железнодорожные пути станут частью системы городского транспорта», - сказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Он отметил, что деньги на этот проект уже выделены.

«Проект получил одобрение у президента России Владимира Путина. На данный момент прорабатываются градостроительные документы для проекта диаметров. Сейчас это одна из приоритетных задач, мы планируем уложится в срок 5-7 лет», - добавил заместитель мэра.

Московские центральные диаметры (МЦД) соединят железные дороги разных направлений. В результате будут созданы маршруты между городами Подмосковья, проходящие через Москву. Первая линия, от Лобни до Одинцова через город Долгопрудный, Савеловский и Белорусский вокзалы, может быть запущена уже в начале 2019 года. Создание МЦД позволит на 10-12% разгрузить столичную транспортную систему.

До 2025 года в Московском регионе планируется открыть еще шесть веток наземного метро, которые свяжут радиальные направления железной дороги с Москвой. По прогнозам проектировщиков, новая система будет перевозить дополнительно около 300 миллионов пассажиров в год, что значительно разгрузит всю транспортную систему Московской агломерации, включая дороги.