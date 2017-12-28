РИАМО - 28 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает важным фактором для развития экономики Подмосковья возможную отмену моратория на создание особых экономических зон.

«Инвесторы охотно идут в особые экономические зоны, у нас их три, но Дубна уже заполнена, несмотря на расширение на 30 гектаров, которые уже расписаны. Мы просили президента и правительство рассмотреть возможность создания новых особых экономических зон, потому что федеральные и региональные льготы дают преимущество. Надеемся, что такая возможность у нас появится», - сказал Воробьев.

Он отметил, что важно соблюсти баланс в создании особых экономических зон по всей России.

В ходе заседания Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов 27 декабря глава Подмосковья обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением снять мораторий на создание новых особых экономических зон, введенный в 2016 году. По словам Воробьева, снятие моратория позволит привлечь в регионы России новых инвесторов благодаря комплексу региональных и федеральных льгот.