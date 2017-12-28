РИАМО (ВОЛОКОЛАМСК) - 28 дек. В Волоколамском районе 25 декабря открылась новогодняя ярмарка, на которой до 30 декабря можно будет купить елочные украшения и продукцию от фермеров со всей России, сообщил Волоколамскому информагентству глава Волоколамского района Евгений Гаврилов.

По данным агентства, в день закрытия ярмарки для гостей и жителей района состоится большая развлекательная программа.

«Посетители также смогут приобрести испанские деликатесы от волоколамца Леонардо, экологические продукты от местных фермеров. Также жителям и гостям Волоколамского района будет представлен широкий ассортимент праздничной новогодней продукции, елочных украшений, продовольственных и промышленных товаров республик Удмуртия, Чувашия, Марий Эл и Калужской, Тверской, Липецкой, Ивановской, Волгоградской, Тульской, Тамбовской, Волгоградской, Белгородской и других областей России», – сказал Гаврилов.

Он добавил, что ежедневно на новогодней ярмарке ремесленники Московской области и регионов России будут проводить мастер-классы. По словам Гаврилова, особой находкой станет «блошиный рынок», где можно будет найти настоящие раритеты и изделия ручной работы волоколамских мастеров.

««Блошиный рынок» станет интересен не только местным жителям и гостям района, но и коллекционерам. В «Ретро-лавке» посетители смогут купить патефоны, старинные самовары и швейные машинки, чемоданы, монеты, мебель в стиле «Прованс» и многое другое. Местная рукодельница представит на выбор текстильные куклы ручной работы. Это и символы нового 2018 года, рождественские ангелы, и многие другие игровые, интерьерные и подарочные изделия», – отметил Гаврилов.

По сведениям агентства, 30 декабря в день закрытия ярмарки посетителей ждет большая развлекательная программа. В 11:00 начнется праздничный концерт с участием творческих коллективов района, также можно будет прокатиться на санях, посетить мини-зоопарк. А самые маленькие посетители ярмарки смогут получить подарок от главных героев Нового года – Деда Мороза и Снегурочки.