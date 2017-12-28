РИАМО - 28 дек. В подмосковной Шатуре в четверг состоялось открытие кинотеатра «Колибри», пятнадцать лет в городском округе не было кинотеатра, поэтому для того, чтобы посмотреть новинки мирового и отечественного кинематографа, жители были вынуждены выезжать в другие города, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«28 декабря шатуряне получили долгожданный подарок: гостеприимно распахнул двери новый современный кинотеатр «Колибри» на два зала, который стал первым и единственным в городе», - говорится в сообщении.

Кинотеатр получил право «первого экрана», то есть возможность показа кинофильмов в один день со всеми кинотеатрами страны. Первым фильмом в «Колибри» стала российская спортивная драма «Движение вверх», премьерный показ которой начался в России 28 декабря.

«В настоящее время в Подмосковье работают 81 кинотеатр и кинозал. Кинотеатр в Шатуре стал уже шестым в регионе, который открылся в 2017 году. Залы для современного кинопоказа появились в Одинцовском районе – кинотеатр «Каро 13», в Серебряных Прудах – кинозал в Центральном Доме культуры, в Рошале – кинозал в спортивно-культурном центре «Рошаль», в Балашихе – кинотеатр «Луч», в Бронницах – в культурно-досуговом центре «Бронницы» и в Шатуре – в торгово-развлекательном центре «Радужный», - отметила министр культуры Московской области Оксана Косарева.