РИАМО - 28 дек. Строительство объектов в Москве остается на высоком уровне, на данный момент в городе действуют разрешения на строительство 37 миллионов квадратных метров недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«За 2017 год в Москве построено порядка 8 миллионов квадратных метров недвижимости. При этом на сегодняшний день в городе действуют разрешения на строительство 37 миллионов квадратных метров», - сказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что инвесторы принимают активное участие в строительстве недвижимости.

«Инвесторы верят в строительный рынок и стабильно вкладывают собственные средства в городские проекты», - заявил глава заммэра.

По его словам, при сохранении подобных темпов и объемов в Москве в ближайшие годы будет построено порядка 24 миллионов квадратных метров.