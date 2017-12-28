РИАМО - 28 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил транспортному блоку обратить особое внимание на удобство маршрутов общественного транспорта.

Ранее жители ЖК «Люберцы» пожаловались на то, что каждый день им приходится стоять в огромных очередях на маршрутки. По их словам, в этом районе общественный транспорт ходит редко.

«Мы закупаем каждый год автобусы, обновляем наш парк. И дальше будем обновлять. По расписанию принимается ваша критика, речь идет о менеджменте. Я даю протокольное поручение (транспортному блоку – ред.), чтобы прокомментировали регулярность рейсов и расписание», - сказал Воробьев, отвечая на вопрос корреспондента РИАМО про проблемы с транспортной доступностью в Подмосковье.