РИАМО - 28 дек. Подмосковные избирательные участки должны быть комфортными и удобными для жителей, чтобы им не приходилось стоят в очередях, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это во всем мире делается, чтобы люди приходили на выборы. Это задача ЦИК - привлекать избирателей муниципальных властей. Мы должны сделать удобные, комфортные избирательные участки, чтобы не было очередей, все было организованно», - сказал Воробьев на встрече с журналистами.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ, глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.