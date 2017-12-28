РИАМО - 28 дек. В Москве планируют провести работы по реконструкции административного здания на Рабочей улице, соответствующее предложение рассмотрели на заседании Градостроительно-земельной комиссии столицы, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Площадь здания — 1,3 тысячи квадратных метров. После реконструкции она увеличится до 1,49 тысячи «квадратов». Там планируют разместить объекты торговли и общественного питания», - говорится в сообщении.

Сейчас двухэтажный панельный дом находится в полуразрушенном состоянии. Его построили в 1937 году.

«Проект изменения в правила землепользования и застройки вынесут на публичные слушания», - подчеркивается в сообщении.