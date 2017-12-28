РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. В четверг восемь электропоездов, которые следуют по Курскому направлению МЖД в сторону Подольска, задержали от 12 до 20 минут, сообщается в группе «Центральная ППК (ЦППК)» в соцсети «ВКонтакте».

«На данный момент задержаны электропоезда Курского направления. На 18 минут задержаны поезда №№6484 и 6483, которые следуют от станции «Серпухов» до «Новоиерусалимская», на 20 минут будут задержаны поезда №№6370 и 6369, которые идут от станции «Подольск» до «Нахабино» и на 12 минут опоздают поезда №№6334 и 6333 от станции «Нахабино» до станции «Подольск»», – говорится в сообщении.

Помимо этого, на 12 минут задержатся электропоезда №№6332 и 6331, которые идут от станции «Нахабино» до станции «Львовская». На данный момент причина задержки поездов неизвестна.