РИАМО - 28 дек. Власти Подмосковья готовы предоставить специальные условия для концерна BMW, который может разместить свой завод на территории региона, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы рады будем, если BMW к нам придет. Традиционно их место базирования - Калининград, нам будет сложно. Но мы готовы предоставить BMW, который рассматривает условия для производства, специальные особые условия», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в регионе уже идет строительство завода Mercedes.

Завод Mercedes-Benz строится в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе. В 2019 году с конвейера сойдут первые автомобили. Сначала будут выпускаться седаны E-класса, затем - внедорожники GLE, GLC и GLS. Инвестиции в проект превысят 250 миллионов евро.

Ранее Воробье отметил, что Московская область продолжит работать над повышением инвестиционной привлекательности для российских и зарубежных предпринимателей.