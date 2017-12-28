РИАМО - 28 дек. Потребности Московского региона заводах по термической обработке мусора оцениваются не менее чем в 10 предприятий, пока же в Подмосковье строят только четыре таких завода, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Четырех заводов мало, для подмосковного мусора нам нужно шесть, с Москвой - нужно минимум еще плюс четыре завода. Мы договорились с Сергеем Семеновичем (Собяниным, мэром Москвы - ред.) и работаем вместе по этой программе. Посмотрим, как начнут работать первые четыре завода. А параллельно, пока идет строительство, рассчитать (необходимое количество – ред.)», - сказал Воробьев на встрече с журналистами.

Он отметил, что также перед регионом стоит вопрос «зеленого тарифа».

«Удорожание (электричества - ред.) составит при работе четырех заводов 3%. Дальше также существует вопрос «зеленого тарифа»: насколько сильно он будет влиять на цену электричества для промышленных предприятий. Это удорожание только на промпредприятия. Если государство, эксперты, все мы сочтем допустимым, то заводы будут строиться и дальше. Если нет, будут искаться другие модели», - заключил Воробьев.