РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. Администрация Подольска разработала новую градостроительную концепцию застройки территории микрорайона Стрелковский, после ее принятия Минстроем региона назовут сроки расселения жителей двух ветхих домов в поселке Быково, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Подольск.

Администрация Подольского района и ЗАО «Подольский ДСК» 10 августа 2009 года заключили договор №191 о развитии застроенной территории поселка Быково в сельском поселении Стрелковское. Согласно условиям договора ЗАО «Подольский ДСК» построил и ввел в эксплуатацию жилые дома №№8 и 10 на улице Академическая. При этом многоквартирные жилые дома №№1, 2, 3, 4, 6 на улице Спортивная построены, но не введены в эксплуатацию, а строительство дома №7 на улице Московская приостановлено с 8 февраля 2016 года, проведены мероприятия по его консервации. В 2011 году расселили жилой дом №27 в поселке Быково. Обязательства ЗАО «Подольский ДСК» по передаче квартир для расселения домов №№4 и 2/5 на улице Школьной в поселке Быково не выполнило.

«Для решения вопроса дальнейшего развития территории поселка Быково, а также в целях завершения строительства многоквартирных жилых домов №№1, 2, 3, 4, 6 на улице Спортивная и дома №7 на улице Московская в поселке Быково, а также расселения граждан, проживающих в жилых домах с высокой степенью износа №№2/5 и 4 на улице Школьная, разработана новая градостроительная концепция застройки части территории. Она представлена на согласование в министерство строительного комплекса Московской области.

После согласования концепции в Минстрое региона и получения разрешительной градостроительной документации будут определены сроки расселения граждан из ветхого фонда.