РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. В подмосковном Подольске могут потратить около 300 тысяч рублей на питание школьников гимназии имени Подольских курсантов в 2018 году, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, опубликованному на сайте, МКУ «Центр торгов» опубликовало заявку на организацию питания для учащихся гимназии имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск в 2018 году. Средства планируется выделить из бюджета городского округа. По итогам аукциона в электронной форме поставщиком будет компания «Инвест гарант», которая поставит необходимое питание за 299 629,20 рублей.

Поставщик должен будет снабжать питанием учащихся на протяжении (максимально – ред.) 13 дней с 9 января по 31 декабря 2018 года по заявке заказчика. Двухразовое горячее питание должны будут получать 49 учащихся с 1 по 4 классы и 87 школьников с 5 по 11 классы. Помимо этого, один раз в день горячее питание должны получать 98 учащихся с 1 по 4 классы и для 69 школьников с 5 по 11 классы.